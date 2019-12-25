В Тверской области из-за кабана погиб водитель

Авария произошла в ночь на 28 октября на автодороге "Балтия".

В Тверской области из-за выскочившего на трассу кабана погиб водитель легковушки.

Авария произошла на 261 км федеральной трассы М9 сегодняшней ночью. Как удалось установить, на трассу перед автомобилем Volkswagen Polo выскочил кабан. Водитель пытался избежать столкновения, но все-таки произошел удар с диким животным, а затем со встречным грузовиком "Мерседес".

После столкновения оба транспортных средства улетели в кювет и врезались в деревья, у грузовика загорелась кабина. Водитель легковушки скончался на месте ДТП.

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