В Твери рассмотрят дело о стычке петербургской оперативницы и инспектора ДПС

Апелляционная коллегия отменила постановление Верховного Суда.

Верховный Суд РФ направил по подсудности в Московский районный суд Твери уголовное дело экс-инспектор ДПС Александра Колесникова. Его обвиняют в превышении полномочий во время задержания в отделе полиции лейтенанта уголовного розыска Алены Юдиной. В ходе рассмотрения подсудности дела оно дошло до апелляционной коллегии ВС. Об этом в понедельник, 26 декабря, пишет объединенная пресс-служба судов города.

Апелляционная коллегия отменила постановление Верховного Суда. Дело с ходатайством об "изменении его территориальной подсудности передала на новое судебное рассмотрение иным составом Верховного Суда РФ". Ранее ВС РФ направил дело обратно в Василеостровский райсуд, с чем не согласились фигуранты дела.

Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля между двумя сотрудниками ГИБДД, среди которых был Колесников, и сотрудницей уголовного розыска произошел конфликт. Женщина была в гражданском форме в отделении с оружением и отказалась показывать служебное удостоверение. По словам самого Колесникова, перепалка началась еще на улице. На видео попала только часть конфликта. Разборки привели к тому, что дошло до рукоприкладства. При этом оперуполномоченный также кидалась на сотрудников ГИБДД. Всех участников драки уволили.

Ранее бывшему сотруднику ДПС Колесникову продлили меру пресечения после конфликта с коллегой.

Фото: Piter.tv

