Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели местных жителей.

В Твери четыре человека погибли при пожаре в жилом доме. Об этом рассказали представители регионального управления Следственного комитета России. По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Известно, что возгорание произошло на улице Большевиков.

В ходе тушения пожара в жилом доме, расположенном по улице Большевиков​ города Твери, тел трех мужчин и женщины...будут устанавливаться все причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии пресс-служба СК РФ по Тверской области

По предварительным сведениям от следователей, внешних признаков насильственной смерти на телах жертв не обнаружено. Точную причину смерти установят судмедэксперты после проведенных исследований. На данный момент известно, что очаг возгорания находился внутри пострадавшего помещения.

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Видео: YT / Tverigrad Информационный портал