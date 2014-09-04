В Турции подсчитали потери из-за из-за отсутствия россиян на курортах

Бизнес страны потерял более двух миллиардов долларов из-за ограничения полетов.

Союз туристических агентств Турции (TÜRSAB) подсчитал, сколько денег потеряла страна из-за отсутствия российский туристов. Как рассказал председатель Совета региональных представителей Союза Ферит Тургут местному изданию Daily Sabah, Анкара понесет более двух миллиардов долларов убытков только с 15 апреля по 21 июня.

При этом Тургут отметил, что россияне не уверены, что ограничение авиасообщения не продлят после 21 июня. Из-за этого могут быть отменены или перенесены многие брони.

Глава Ассоциации туроператоров и отельеров южного Эгейского моря Бюлент Бюльбюльоглу выразил надежду на возобновление полетов между Россией и Турцией к июлю. При этом он отметил, что у основных конкурентов Турции бизнес также пока не восстановился.

Председатель Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатир заявил, что страна является незаменимым местом отдыха для россиян.

Мы не теряем надежды. Мы позже начнем сезон, но мы продлим его Сурури Чорабатир, председатель Федерации отельеров Турции

Ранее сегодня стало известно, что Турция упростила плавила въезда для вакцинированных россиян

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