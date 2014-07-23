  1. Главная
В Тульской области водитель автобуса погиб в ДТП
Сегодня, 9:46
В момент аварии внутри транспортного средства находились 17 пассажиров.

В Тульской области водитель автобуса погиб в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 16 февраля на 215-м километре трассы М-4 "Дон". Поступило сообщение о ДТП с участием пассажирского автобуса. В момент аварии внутри транспортного средства находились 17 пассажиров.

В результате ДТП водитель автобуса скончался от полученных травм. Среди пассажиров никто не пострадал. Прокуратура Тульской области контролирует установление всех обстоятельств и устранение последствий аварии. Отметим, что на трассе М-4 образовалась сложная обстановка из-за непогоды.

Ранее мы сообщали, что в Омской области задержали нетрезвого водителя.

Фото: Piter.tv

