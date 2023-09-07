В Туле при задержании наркодилер оказал сопротивление полицейским и спустил с поводка свою собаку

Ирина Волк рассказала о попытке мужчины сопротивляться при задержании.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков правоохранительных органов по Тульской области по подозрению в попытке распространения наркотических средств задержан ранее неоднократно судимый местный житель. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Чиновница заметила, что злоумышленник хранил запрещенные вещества в жилом помещении по Заречному округу в административном центре региона. Далее подозреваемый сбывает продукцию при помощи закладок-тайников.

Мужчина вел себя неадекватно, размахивал ножом и спустил с поводка своего пса. Однако это ему не помогло. В считанные секунды он оказался на земле и согласился добровольно выдать запрещенные вещества. пресс-служба МВД России

Опреативники изъяли в квартире мужчины наркотические средства общим весом 1,3 килограмма – метадон, героин, амфетамин, метамфетамин, гашиш, кокаин, а также таблетки экстези. Фигурант расследования пояснил, что он забирал вещества на территории соседнего региона, а затем - фасовал дома. В настоящее время мужчина заключен под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа