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В Хакасии автоледи повторно села за руль в нетрезвом виде и, пытаясь скрыться от погони, совершила ДТП

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В отношении женщины ведется уголовное дело и составлены административные протоколы.

На территории Хакасии женщина повторно села за руль автомобиля в нетрезвом виде и, пытаясь скрыться от погони, совершила ДТП. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители региональной пресс-службы правоохранительных органов. Инспекторам поступила информация о том, что по городу Черногорску на улице Чапаева движется машина  с водителем, который, по предварительным сведениям, мог оказаться в нетрезвом состоянии. Спустя пару минут иномарка была обнаружена экипажем ДПС на улице Генерала Тихонова. Водитель отказался останавливаться и попытался скрыться.

В результате, выехав на проезжую часть, нарушительница продолжила опасное движение. Она проехала перекрёсток улиц Юбилейной и Космонавтов на запрещающий сигнал светофора, после чего несколько раз выезжала на встречную полосу движения. Позже она не справилась с управлением и допустила наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль.  Подозреваемой стала 46-летняя местная жительница, от которой исходил сильный запах алкоголя. Женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.

Составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.12, ч. 4 ст. 12.15, ст. 12.20, ч. 2 ст. 12.25 и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ. Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

пресс-служба МВД РФ

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: мвд, нетрезвый водитель, регионы, хакасия, черногорск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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