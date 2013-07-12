В Туапсе введен режим повышенной готовности в связи с разливом нефтепродуктов в море

Проблему ликвидируют региональные специалисты.

В Туапсе введен режим повышенной готовности в связи с разливом нефтепродуктов в Черном море. Об этом журналистам сообщили представители оперативного штаба по Краснодарскому краю. Известно, что проблема была зафиксирована специалистами 24 мая при проведении мониторинга акватории.нефтесодержащую жидкость эксперты обнаружили в 790 метрах от берега туристического города.

Масляное пятно находится на удалении около 800 метров от берега в районе залегания глубоководного выпускного канализационного коллектора. пресс-релиз оперштаба по региону

Администрация населенного пункта провело заседание, на котором было принято решение о введении режима повышенной готовности. К ликвидации последствия разлива нефтепродуктов привлечены шесть плавучих средств от Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

В Ненецком АО произошла утечка нефти из трубопровода "Лукойл".

Видео: Instagram / tuapse_info