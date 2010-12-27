В Тосно поймали пенсионера-педофила, напавшего на 7-летнего мальчика

В отношении злоумышленника заведено уголовное дело.

В Ленинградской области правоохранительные органы задержали престарелого педофила. Местный житель покусился на семилетнего мальчика. Инцидент произошел в городе Тосно около 18 часов вечера 10 мая.

В полицию за помощью обратилась 31-летняя мать пострадавшего. Женщина рассказала, что около второго дома по улице Максима Горького на ребенка напал пожилой извращенец. Он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего сына потерпевшей.

По подозрению в данном происшествии задержан 66-летний мужчина. Возбудено уголовное дело.

Фото: Piter.tv

