В Тосно прошел фестиваль "Дни Японии в Ленинградской области"

К культуре страны восходящего солнца смогли приобщиться жители Тосненского района.

К культуре страны восходящего солнца смогли приобщиться жители Тосненского района.

В тосненском социально-культурном комплексе "Космонавт" состоялся фестиваль "Дни Японии в Ленинградской области", который проводится в регионе более 10 лет при поддержке Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге. За эти годы он стал важным событием в культурной жизни Ленинградской области.

Участников и гостей фестиваля приветствовал заместитель генерального консула Японии в Санкт-Петербурге Хидэто Ватанабэ.

В разнообразной программе фестиваля представлены спортивные единоборства, икебана (искусство компоновки живых цветов), демонстрации национального костюма "кимоно" и фильмов современного японского кинематографа. Проводятся выставки и мастер-классы по японским искусствам.

Традицией фестиваля стал конкурс детских рисунков. Лучшие работы юных художников направляются затем в партнерскую префектуру Киото, с которой Ленинградская область сотрудничает уже 25 лет в рамках соглашения о дружбе и сотрудничестве. Обмен детскими рисунками осуществляется с 2003 года.

Дни Японии проходили в Выборге, Луге, Приозерске, Гатчине, Сосновом Бору, Волхове, Киришах, Кингисеппе. Тосно принимает фестиваль второй раз. В 2018 году в рамках Перекрестного года России в Японии и Японии в России фестиваль "Дни Японии в Ленинградской области" состоялся на территории региона дважды: в поселке Сиверский Гатчинского района и во Мге Кировского района.

Источник: пресс-служба ЛО

Источник: пресс-служба ЛО