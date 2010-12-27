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В Тосненском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Сегодня, 10:59
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KaterinaKono13

В Тосненском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

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Личность водителя и детали ДТП устанавливаются.

В Тосненском районе произошло смертельное ДТП с участием водителя и пешехода. Водитель наехал на мужчину, переходящего дорогу, после чего незамедлительно скрылся с места аварии. Инцидент произошёл шестнадцатого июля поздно вечером.  

В правоохранительных органах сообщили, что водитель Chevrolet Lanos совершил наезд на пешехода. После аварии водитель с места происшествия скрылся.

По сообщениям медиков, травмы, полученные мужчиной в результате наезда автомобиля, оказались не совместимы с жизнью, пешеход скончался на месте. 

Правоохранители выясняют личности как погибшего, так и водителя авто. 

В настоящее время детали аварии выясняются, проходит расследование. 

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 11:41

Ужас,люди гибнут от наглых водителей,даже на переходах,не пытаются снизить скорость!!!Их только за это надо штрафовать,а они  летят как на трассе,беспредел,где ГАИ,почему не фиксируются нарушения,только сводки передают,потому,что нет контроля!,вот поэтому и гибнут люди.

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Аноним
Сегодня 12:37

Ужас. Куда мы катимся?

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