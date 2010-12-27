В Тосненском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

В Тосненском районе произошло смертельное ДТП с участием водителя и пешехода. Водитель наехал на мужчину, переходящего дорогу, после чего незамедлительно скрылся с места аварии. Инцидент произошёл шестнадцатого июля поздно вечером.
В правоохранительных органах сообщили, что водитель Chevrolet Lanos совершил наезд на пешехода. После аварии водитель с места происшествия скрылся.
По сообщениям медиков, травмы, полученные мужчиной в результате наезда автомобиля, оказались не совместимы с жизнью, пешеход скончался на месте.
Правоохранители выясняют личности как погибшего, так и водителя авто.
В настоящее время детали аварии выясняются, проходит расследование.
Обсуждение ( 1 )
Ужас,люди гибнут от наглых водителей,даже на переходах,не пытаются снизить скорость!!!Их только за это надо штрафовать,а они летят как на трассе,беспредел,где ГАИ,почему не фиксируются нарушения,только сводки передают,потому,что нет контроля!,вот поэтому и гибнут люди.
Ужас. Куда мы катимся?