В Тосненском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Личность водителя и детали ДТП устанавливаются.

В Тосненском районе произошло смертельное ДТП с участием водителя и пешехода. Водитель наехал на мужчину, переходящего дорогу, после чего незамедлительно скрылся с места аварии. Инцидент произошёл шестнадцатого июля поздно вечером.

В правоохранительных органах сообщили, что водитель Chevrolet Lanos совершил наезд на пешехода. После аварии водитель с места происшествия скрылся.

По сообщениям медиков, травмы, полученные мужчиной в результате наезда автомобиля, оказались не совместимы с жизнью, пешеход скончался на месте.



Правоохранители выясняют личности как погибшего, так и водителя авто.



В настоящее время детали аварии выясняются, проходит расследование.