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В Тосненском районе неизвестный сбил насмерть мужчину и скрылся
Сегодня, 12:35
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В Тосненском районе неизвестный сбил насмерть мужчину и скрылся

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Водителя разыскивают.

Накануне вечером на подъезде к поселку Гладкое в Тосненском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. 

По предварительной информации, неизвестный водитель сбил 66-летнего жителя Никольского. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, а автомобилист скрылся с места преступления. От полученных травм пенсионер скончался на месте. 

Предполагается, что водитель машины не успел затормозить из-за высокой скорости, плохой видимости или резкого появления мужчины на участке. 

Проводится проверка по факту случившегося. 

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп, ленобласть, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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