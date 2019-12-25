В Тосненском районе неизвестный сбил насмерть мужчину и скрылся

Накануне вечером на подъезде к поселку Гладкое в Тосненском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.
По предварительной информации, неизвестный водитель сбил 66-летнего жителя Никольского. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, а автомобилист скрылся с места преступления. От полученных травм пенсионер скончался на месте.
Предполагается, что водитель машины не успел затормозить из-за высокой скорости, плохой видимости или резкого появления мужчины на участке.
Проводится проверка по факту случившегося.
Фото: Piter.tv
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