В Тосненском районе неизвестный сбил насмерть мужчину и скрылся

Водителя разыскивают.

Накануне вечером на подъезде к поселку Гладкое в Тосненском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, неизвестный водитель сбил 66-летнего жителя Никольского. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, а автомобилист скрылся с места преступления. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

Предполагается, что водитель машины не успел затормозить из-за высокой скорости, плохой видимости или резкого появления мужчины на участке.

Проводится проверка по факту случившегося.

Фото: Piter.tv