В Тосненском районе соседи задержали мужчину с женщиной, которые вскрыли дверь дома

На данный момент выясняются детали инцидента.

В воскресенье, 4 апреля, в полицию поступило сообщение о краже в одном из домов в деревне Ям-Ижора в Тосненском районе Ленобласти. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что мужчина и женщина вскрыли дверь дома по адресу: Павловская ул., 15А, а затем начали выносить из него вещи. Однако бдительные соседи задержали злоумышленников, не дождавшись сотрудников полиции. На данный момент выясняются детали инцидента.

Ранее мы писали, что в Ленобласти разыскали вора, обокравшего три частных дома в Ломоносове и Петергофе.

Фото: Piter.tv