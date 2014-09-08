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В Тосненском районе соседи задержали мужчину с женщиной, которые вскрыли дверь дома
Сегодня, 22:44
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kraratau27

В Тосненском районе соседи задержали мужчину с женщиной, которые вскрыли дверь дома

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На данный момент выясняются детали инцидента.

В воскресенье, 4 апреля, в полицию поступило сообщение о краже в одном из домов в деревне Ям-Ижора в Тосненском районе Ленобласти. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Выяснилось, что мужчина и женщина вскрыли дверь дома по адресу: Павловская ул., 15А, а затем начали выносить из него вещи. Однако бдительные соседи задержали злоумышленников, не дождавшись сотрудников полиции. На данный момент выясняются детали инцидента.

Ранее мы писали, что в Ленобласти разыскали вора, обокравшего три частных дома в Ломоносове и Петергофе. 

Фото: Piter.tv

Теги: кража, тосненский район, ям-ижора
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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