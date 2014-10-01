Сотрудники МВД раскрыли преступную схему в регионе.

В Томской области полиция задержала юного жителя Северска за помощь аферистам в обмане 7 пенсионеров. Соответствующее заявление сделали региональные правоохранительные органы через пресс-службу. Полиция уточнила, что потерпевшим звонили неизвестные и говорили о том, что их родственники стали виновниками автомобильных аварий с пострадавшими. Они предлагали помочь родным избавить близких от уголовной ответственности или оплатить лечение. Речь шла о полутора миллионах рублей.

Только после этого пенсионеры самостоятельно связались с близкими и поняли, что стали жертвами телефонных аферистов. пресс-служба МВД России по региону

Установлено, что во всех криминальных эпизодах к потерпевшим за денежными средствами приходил один и тот же молодой человек. Оперативники установили его местонахождение и задержали. Подозреваемым стал житель города 2002 года рождения. Он сообщил оперативникам, что нашел работу при помощи Интернета. В одном из мессенджеров неизвестные лица передавали ему адреса, по которым необходимо было забрать наличность. Далее средства переводились мошенникам, а курьер получат по два процента от суммы. По факту произошедшего ведется уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ.

В Новосибирской области задержаны двое мужчин, устроивших пьяную езду на угнанном у знакомого авто.

Фото и видео: МВД Медиа