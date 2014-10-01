В Новосибирской области задержаны двое мужчин, устроивших пьяную езду на угнанном у знакомого авто

В Новосибирской области задержаны двое мужчин, устроивших пьяную езду на угнанном у знакомого автомобиле. Соответствующее заявление сделали представители региональной пресс-службы МВД России. Специалисты объяснили, что сотрудники ДПС заметили в темное время суток в рабочем поселке Сузун машину, которая странно двигалась. Инспекторы попытались остановить транспортное средство для проверки документов. Однако вместо этого водитель проигнорировал законное требования об остановке и продолжил свое движение.
Автоинспекторы организовали преследование нарушителя, в ходе которого последний не подчинялся неоднократным требованиям полицейских и продолжал набирать скорость. В результате непродолжительной погони преследуемая машина наехала на бордюрный камень.
пресс-служба МВД РФ по региону
В салоне машины находились двое местных жителей 35 и 36 лет, старший из которых сидел за рулём и имел внешние признаки алкогольного опьянения. Специальный прибор показал, что в выдыхаемом воздухе шофера содержится 1,019 мг/л этилового спирта. Дополнительно тот не имел водительского удостоверения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 66 УК РФ. В настоящее время фигурант расследования задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, а его старшему подельнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП.
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Фото и видео: МВД Медиа
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