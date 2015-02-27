В Хакасии дорожная авария унесла жизни 4 человек

Трагедия произошла на дороге "Знаменка-Карасук".

Около 13 часов дня по местному времени на территории российского региона Хакасия произошла смертельная автомобильная авария. Об этом сообщили местные правоохранительные органы. Известно, что трагедия произошла на восьмом километре дороги "Знаменка-Карасук" Боградского района. По предварительным сведениям, водитель за рулем транспортного средства ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с машиной ГАЗель Next. После этого малотоннажный автомобиль воспламенился.

В результате аварии находившиеся в легковушке люди, 2 мужчин и 2 женщины, погибли на месте. Водитель ГАЗели с телесными повреждениями доставлен в медучреждение. пресс-служба МВД по региону

В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств ДТП.

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Фото и видео: МВД Медиа