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На трассе "Сортавала" в массовом ДТП погибли два водителя
Сегодня, 13:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На трассе "Сортавала" в массовом ДТП погибли два водителя

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В результате ДТП водитель Kia Soul и водитель эвакуатора от полученных травм скончались на месте происшествия.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Приозерском районе Ленобласти на трассе "Сортавала". Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

По уточненным данным,  6 сентября около 11:50 на 106 км автодороги "Сортавала" неустановленный водитель, мужчина на вид 65-70 лет, управляя автомобилем Kia Soul, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с двигавшемся во встречном направлении эвакуатором. 

Эвакуатор совершил касательное столкновение с автомобилем Renault Duster под управлением 56-летнего водителя с последующим столкновением с тягачом Sitrak с полуприцепом под управлением 47- летнего водителя.

В результате ДТП водитель Kia Soul и водитель эвакуатора от полученных травм скончались на месте происшествия. Проводится проверка по факту аварии.

Ранее в Ленобласти фура сбила самокатчика, который ехал на красный свет.

Фото: МВД

Теги: смертельное дтп, трасса сортавала
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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