На трассе "Сортавала" в массовом ДТП погибли два водителя

В результате ДТП водитель Kia Soul и водитель эвакуатора от полученных травм скончались на месте происшествия.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Приозерском районе Ленобласти на трассе "Сортавала". Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

По уточненным данным, 6 сентября около 11:50 на 106 км автодороги "Сортавала" неустановленный водитель, мужчина на вид 65-70 лет, управляя автомобилем Kia Soul, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с двигавшемся во встречном направлении эвакуатором.

Эвакуатор совершил касательное столкновение с автомобилем Renault Duster под управлением 56-летнего водителя с последующим столкновением с тягачом Sitrak с полуприцепом под управлением 47- летнего водителя.

В результате ДТП водитель Kia Soul и водитель эвакуатора от полученных травм скончались на месте происшествия. Проводится проверка по факту аварии.

Ранее в Ленобласти фура сбила самокатчика, который ехал на красный свет.

Фото: МВД