В Томске госпиталь для пациентов с COVID-19 откроют во Дворца спорта

Сергей Жвачкин рассказал о нестандартном решении, основанном на московском опыте.

В Томске новый респираторный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроют на базе Дворца спорта. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Чиновники приводят слова губернатора региона Сергея Жвачкина, возглавляющего ведомство.

Мы последовательно наращиваем коечный фонд для больных коронавирусом, но медучреждения больше не могут и не должны брать на себя такую нагрузку. Нужно действовать не в ущерб плановой и профильной медицинской помощи людям Сергей Жвачкин, губернатор Томской области

Чиновник объяснил, что местные власти следуют примеру Москвы и делают ставку на нестандартный шаг, связанный с открытием госпиталя в культурном учреждении. Жвачкин отметил, что под медицинские нужды больше всего подходит Дворец спорта. Он выразил благодарность собственникам объекта, которые поддержали его решение. В общей сложности госпиталь будет рассчитан на 400 коек и займет территорию в 2 тысячи квадратных метров.

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Фото: Piter.tv