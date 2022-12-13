В Токсово установят памятник сестрам милосердия

Художник добавил, что высоnа памятника будет 3,5 метра, в металле.

В пятницу, 3 февраля, стало известно, в Петербурге разрабатывают проект памятника сестрам милосердия. Скульптуру планируют установить в Ленинградской области. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По словам скульптора Бесика Соломонашвили, сестрам милосердия "надо памятник поставить. Они были ангелами на фронте". Память о сестрах милосердия планируют увековечить в Токсово, где во времена Великой Отечественной войны работали 6 госпиталей и медсанбатов

Художник добавил, что высоnа памятника будет 3,5 метра, в металле. Они планируют сделать его за три месяца.

Фото: Piter.tv