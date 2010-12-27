В Тихвинской больнице пациент выпал из окна 11 этажа

66-летний пациент скончался на месте от полученных травм.

В Тихвинском районе Ленобласти из окна больницы выпал пациент с бронхитом. Об этом сообщает пресс-служба областного Следкома.

Вчера, около 7 утра в тихвинскую полицию позвонила медсестра районной Тихвинской больницы. Онас ообщила, что из окна 11-го этажа выпал 66-летний пациент, он скончлся от полученных травм.

Мужчина лежал в палате общей терапии, он поступил в медучреждение 21 июля с бронхитом. Причины происшествия Следственный комитет Ленобласти.

Ранее мы сообщали, что спасшийся от огня прыжком из окна петербуржец умер в больнице.

Фото: ТИХВИНСКИЕ СЛИВКИ | Реклама, информация, новости/ВК