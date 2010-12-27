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В Тихвинской больнице пациент выпал из окна 11 этажа
Сегодня, 13:30
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nastya960
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В Тихвинской больнице пациент выпал из окна 11 этажа

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66-летний пациент скончался на месте от полученных травм.

В Тихвинском районе Ленобласти из окна больницы выпал пациент с бронхитом. Об этом сообщает пресс-служба областного Следкома. 

Вчера, около 7 утра в тихвинскую полицию позвонила медсестра районной Тихвинской больницы. Онас ообщила, что из окна 11-го этажа выпал 66-летний пациент, он скончлся от полученных травм.

Мужчина лежал в палате общей терапии, он поступил в медучреждение 21 июля с бронхитом. Причины происшествия Следственный комитет Ленобласти.

Ранее мы сообщали, что спасшийся от огня прыжком из окна петербуржец умер в больнице.

Фото: ТИХВИНСКИЕ СЛИВКИ | Реклама, информация, новости/ВК

Теги: бронхит , ленобласть , тихвин
Категории: Лента новостей Происшествия

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