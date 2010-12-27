Спасшийся от огня прыжком из окна петербуржец умер в больнице

Пожар, произошедший 27 июля, все же смог "добить" петербуржца.

Петербуржец, который принял решение прыгать из горящей квартиры на проспекте Ветеранов, погиб в больнице от полученных травм. Медики зафиксировали смерть 23-летнего пациента в половину шестого 2 августа.

Напомним, что местный житель выпал из окна на шестом этаже, когда пытался спасти жизнь при пожаре. Он пролетел до земли 20 метров. Инцидент произошел в доме 153 вечером 27 июля. В результате необдуманного поступка молодой человек получил тяжелые переломы, ингаляционное отравление. В течение нескольких дней он провел в отделении шоковой реанимации в НИИ скорой помощи.

Фото: Piter.tv