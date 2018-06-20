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В Тихвине задержали грабителей, похитивших ноутбук у пенсионера
Сегодня, 14:31
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KaterinaKono13

В Тихвине задержали грабителей, похитивших ноутбук у пенсионера

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Пенсионер на сегодняшний день пребывает в больнице. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов города Тихвина поймали двух злоумышленников, тяжело избивших и ограбивших пожилого мужчину в его частном доме. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

По версии следствия, инцидент произошел в квартире пострадавшего мужчины 68 лет. Он и двое задержанных выпивали алкоголь и поссорились. В ходе ссоры пенсионера избили и нанесли колото-резанные ранения. После чего преступники покинули квартиру, прихватив с собой ноутбук и продукты питания.

Пенсионер на сегодняшний день пребывает в больнице. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Источник: сетевое издание "Online47"

Теги: новости ленобласти, новости тихвина, тихвин
Категории: Новости Ленинградской области,

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