В Тихвине задержали грабителей, похитивших ноутбук у пенсионера

Пенсионер на сегодняшний день пребывает в больнице. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов города Тихвина поймали двух злоумышленников, тяжело избивших и ограбивших пожилого мужчину в его частном доме. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

По версии следствия, инцидент произошел в квартире пострадавшего мужчины 68 лет. Он и двое задержанных выпивали алкоголь и поссорились. В ходе ссоры пенсионера избили и нанесли колото-резанные ранения. После чего преступники покинули квартиру, прихватив с собой ноутбук и продукты питания.

Пенсионер на сегодняшний день пребывает в больнице. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Источник: сетевое издание "Online47"