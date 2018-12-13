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Прокуратора Тихвина запретила купания в нескольких детских лагерях
Вчера, 14:50
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KaterinaKono13

Прокуратора Тихвина запретила купания в нескольких детских лагерях

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У лагерей отсутствуют заключения о качестве воды в прилегающих к учреждениям водоемах.

Прокуратура города Тихвина Ленинградской области осуществила в нескольких детских лагерях. Были обнаружены нарушения. 

После проверки в лагере "Огонек" правоохранители обнаружили несоответствия с законом в отношении содержания детского учреждения. Несоответствия коснулись отсутствия заключения от Роспотребнадзора о качестве воды в прилегающем к заведению озере "Царицыно".

Второй лагерь "Орион" имеет такие же проблемы. Кроме того, проверяющих насторожило отсутствие благоустроенной прибрежной зоны реки Тихвинка, на которой расположен лагерь. Берег не обустроен навесами, кабинками и туалетами. По итогам проверки руководителей лагеря предупредили, если нарушения останутся к приезду детей, то должностные лица будут привлечены к ответственности.

Теги: деский лагерь, запрет на купания, новости ленобласти, новости тихвина, тихвин
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Вчера 15:26

Господа. А статья про фейковые новости уже вступила в силу?

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