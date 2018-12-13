Прокуратора Тихвина запретила купания в нескольких детских лагерях

У лагерей отсутствуют заключения о качестве воды в прилегающих к учреждениям водоемах.

Прокуратура города Тихвина Ленинградской области осуществила в нескольких детских лагерях. Были обнаружены нарушения.

После проверки в лагере "Огонек" правоохранители обнаружили несоответствия с законом в отношении содержания детского учреждения. Несоответствия коснулись отсутствия заключения от Роспотребнадзора о качестве воды в прилегающем к заведению озере "Царицыно".