Прокуратора Тихвина запретила купания в нескольких детских лагерях

Прокуратура города Тихвина Ленинградской области осуществила в нескольких детских лагерях. Были обнаружены нарушения.
После проверки в лагере "Огонек" правоохранители обнаружили несоответствия с законом в отношении содержания детского учреждения. Несоответствия коснулись отсутствия заключения от Роспотребнадзора о качестве воды в прилегающем к заведению озере "Царицыно".
Второй лагерь "Орион" имеет такие же проблемы. Кроме того, проверяющих насторожило отсутствие благоустроенной прибрежной зоны реки Тихвинка, на которой расположен лагерь. Берег не обустроен навесами, кабинками и туалетами. По итогам проверки руководителей лагеря предупредили, если нарушения останутся к приезду детей, то должностные лица будут привлечены к ответственности.
Обсуждение ( 1 )
Господа. А статья про фейковые новости уже вступила в силу?