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В Тихвине после ссоры мужчина задушил подушкой 74-летнюю пенсионерку
Сегодня, 13:48
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KaterinaKono13

В Тихвине после ссоры мужчина задушил подушкой 74-летнюю пенсионерку

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Подозреваемому 59 лет, помощь в его задержании оказали неравнодушные жители дома.

В минувший вторник, 7 мая, примерно в половину шестого вечера в городе Тихвине Ленинградской области сотрудники полиции поймали преступника, который, по предварительной версии, задушил подушкой 74-летнюю женщину. Подозреваемому 59 лет.

Злоумышленник пришел в гости в одну из квартир дома №9 по улице Ращупкина. Там уже находилась 74-летняя женщина, также пришедшая в гости к 38-летнему хозяину помещения. В результате внезапно возникшей ссоры, гость схватил подушку и начал душить пенсионерку. Женщина скончалась.

Помощь в задержании подозреваемого оказали неравнодушные жители дома. По данному факту проводится проверка. 

Теги: новости ленобласти, новости тихвина, тихвин
Категории: Новости Ленинградской области,

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