В Тихвине сантехник погиб при демонтаже стены

В минувшую среду, 14 апреля, в Тихвине погиб сантехник во время демонтажных работ, касающихся бетонной стены. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".
Несчастный случай произошел в четвертом микрорайоне города. Мужчине было сорок пять лет.
Во время демонтажа дома на рабочего упала бетонная перегородка в душевой комнате.
Рабочий скончался на месте происшествия в результате полученных травм несовместимых с жизнью.
Известно, что погибший работал сантехником в районной больнице. По факту произошедшего ведется проверка.
Источник: сетевое издание "Online47"
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