В Тихвине сантехник погиб при демонтаже стены

Рабочий скончался на месте происшествия в результате полученных травм несовместимых с жизнью.

В минувшую среду, 14 апреля, в Тихвине погиб сантехник во время демонтажных работ, касающихся бетонной стены. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

Несчастный случай произошел в четвертом микрорайоне города. Мужчине было сорок пять лет.

Во время демонтажа дома на рабочего упала бетонная перегородка в душевой комнате.

Рабочий скончался на месте происшествия в результате полученных травм несовместимых с жизнью.

Известно, что погибший работал сантехником в районной больнице. По факту произошедшего ведется проверка.

Источник: сетевое издание "Online47"