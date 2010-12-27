В Тихвине появилось общественное пространство "Парк поколений"

Новый парк появился в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тихвине, на левом берегу реки Тихвинки, в районе биатлонного стрельбища и стадиона «Кировец».

Новый парк появился в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Тихвине, на левом берегу реки Тихвинки, в районе биатлонного стрельбища и стадиона "Кировец".

Благоустроенная в этом году рекреационная зона – продолжение реализации проекта "Парк поколений", который появился в Тихвине в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" в 2018 году у пересечения улицы Делегатской и проезда Бойцов 4-й Армии.

У самой воды лег деревянный настил из террасной доски, на котором выстроился ряд красивых стационарных шезлонгов. Дальше через мягкий ровный газон пролегли дорожки к спортивной зоне, окруженной деревянными лавочками под навесом. Здесь площадка для игры в волейбол, теннисные столы и детское игровое оборудование. По соседству – деревянные кабинки для переодевания; чуть поодаль – площадка для барбекю с оборудованием, столиками и лавочками. Организовано стильное освещение, создающее в вечернее время ощущение домашнего уюта.

Рельеф территории учитывают все элементы благоустройства – здесь не найти ни одной прямой линии. Все функциональные зоны связаны между собой дорожками, устроены контактные газоны – на них можно сидеть, лежать, играть детям.

Для сохранности объектов установлены камеры видеонаблюдения с высоким разрешением, которое позволяет четко видеть и лица, и номера автомашин. Камеры подключены к системе "Безопасный город".

Источник: пресс-служба Ленобласти