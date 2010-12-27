В Тихвине после драки госпитализировали мужчину с переломами и гематомами

После госпитализации мужчина дал показания следователям, заверив, что не знает, кто его обидчик.

В минувшее воскресенье, третьего марта, в городе Тихвине Ленинградской области, в одном из многоквартирных домов произошла драка, в результате которой пострадал мужчина. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Его госпитализировали с многочисленными переломами. После госпитализации мужчина дал показания следователям, заверив, что не знает, кто его обидчик. По его словам, его избивали ногами и руками в течение продолжительного срока.

Третьего марта примерно в четыре часа дня из квартиры дома в 4-м Микрорайоне г.Тихвин в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1975 года рождения с многочисленными телесными повреждениями. Со слов пострадавшего, неизвестный, в ходе ссоры, избил его ногами и руками. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК России (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время преступника разыскивает полиция. Ведется расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"