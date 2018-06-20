В Тихвине пьяная жена напала на супруга с ножом

Известно, что между супругами накануне случилась ссора.

В Тихвинском районе Ленобласти женщина, будучи в алкогольном опьянении, несколько раз ударила ножом своего мужа в область груди. Известно, что между супругами произошла ссора.

Инцидент произошел накануне, 4 апреля в 21:00.

Полиция задержала женщину на месте происшествия. Мужчина получил проникающее ножевое ранение грудной клетки и гемоторакс. Он был госпитализирован в Тихвинскую межрайонную больницу в тяжёлом состоянии. Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело.

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