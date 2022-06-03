  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:30
119
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Тихом океане начались учения ВМФ России с привлечением более 40 кораблей и судов

0 0

Военные отработают выход из минных зон и учебные стрельбы.

В Тихом океане начались учения Военно-морского флота России с привлечением более 40 кораблей и судов. Об этом журналистам рассказали представители министерства по обороне. В ведомстве добавили, что к миссиям привлечены также 20 боевых самолетов и вертолетов. Экипажи кораблей работают совместно с морской авиацией.

Группы осуществят поиск подводных лодок условного противника, отработают организацию противовоздушной обороны, выполнят учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям.

пресс-служба ТОФ

В районах учений действуют корабль управления "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", большие и малые противолодочные корабли, корветы, тральщики, ракетные катера и суда обеспечения. В частности, военные отрабатывают выход из участков акватории с минной угрозой. Мероприятия завершатся 10 июня в соответствии с планом подготовки.

Херсонская область намерена стать полноценным субъектом России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости
 

Теги: вмф россии, военные учения, тихий океан, тоф
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии