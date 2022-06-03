В Тихом океане начались учения ВМФ России с привлечением более 40 кораблей и судов

В Тихом океане начались учения Военно-морского флота России с привлечением более 40 кораблей и судов. Об этом журналистам рассказали представители министерства по обороне. В ведомстве добавили, что к миссиям привлечены также 20 боевых самолетов и вертолетов. Экипажи кораблей работают совместно с морской авиацией.
Группы осуществят поиск подводных лодок условного противника, отработают организацию противовоздушной обороны, выполнят учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям.
пресс-служба ТОФ
В районах учений действуют корабль управления "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", большие и малые противолодочные корабли, корветы, тральщики, ракетные катера и суда обеспечения. В частности, военные отрабатывают выход из участков акватории с минной угрозой. Мероприятия завершатся 10 июня в соответствии с планом подготовки.
Херсонская область намерена стать полноценным субъектом России.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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