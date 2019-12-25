В Театре балета имени Леонида Якобсона начался капитальный ремонт

Работы будут проходить поэтапно.

В понедельник, 20 декабря, в здании Театра балета имени Леонида Якобсона на улице Маяковского, 15, начинается капитальный ремонт, сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Поскольку здания представляет историческую значимость и имеет сложные конструкции, работы будут проходить поэтапно. На первом этапе специалисты займутся исторической частью театра, Ротондой, которая стала самой узнаваемой архитектурной особенностью здания. Сейчас там располагается репетиционный зал. Специалисты будут усиливать фундамент, проводить гидроизоляцию, ремонтировать специальный балетный пол и кровлю.

Первый этап должны закончить в декабре 2022 года, стоимость работ составит 39,9 млн рублей.

Фото: Citywalls