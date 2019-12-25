В Таврическом саду 6 июля пройдет семейный фестиваль

Планируются мастер-классы, игры и концерт.

В субботу, 6 июля, петербуржцы отметят День семьи, любви и верности. В 13:00 в Таврическом саду откроется семейный фестиваль. Об этом сообщили в tg-канале "Центр. НОВОСТИ".

В Таврическом саду откроется более 10 интерактивных площадок. Планируются мастер-классы, аквагрим и игры. На празднике наградят юбиляров семейной жизни.

Яркой частью события станет концертная программа. На сцену выйдут ансамбль танца "Невские Зори", Трио Свеteam, школа юного артиста "Голосята", шоу-оркестр STREET BAND и другие творческие коллективы Северной столицы. На фестивале состоится и семейный показ мод.

Ранее мы писали, что фестиваль джаза "Свинг белой ночи" пройдет в Петербурге с 5 по 7 июля.

Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ