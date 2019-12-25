В Татарстане в частном детском саду 1,5-годовалого ребенка забыли на прогулке

Прокуратура проверяет детский сад, на который от родителей поступили жалобы.

В Альметьевске прокуратура проводит проверку работы частного детского сада, сообщает trt--tv.

На работу воспитателей детского сада поступили жалобы от родителей, подкрепленные видеозаписями с камер наблюдения. На одном видео полуторагодовалого ребенка забыли на прогулке. Малыш 15 минут гулял совершенно один. На другой записи один малыш бьет другого об пол головой, а воспитатели совершенно не реагируют.

Со слов родителей, подобные случаи в этом детском саду регулярны.

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Фото:Piter.TV