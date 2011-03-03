В Татарстане хотят увеличить объем поставки лекарств и продуктов питания в Петербург

В Петербург поставляют грузовые автомобили и автобусы (в том числе на СПГ), шины, бензин, дизельное топливо, пластики, также продукты питания, холодильники.

Власти Татарстана планирует увеличить объем поставок ряда категорий, в числе которых медицинские изделия, автомобили и продукты питания. Во вторник, 14 декабря, эти вопросы обсудил губернатор Петербурга и президента республики Рустама Минниханова, передает пресс-служба главы республики.

По данным пресс-службы, товарооборот в последние годы на уровне 31 млрд рублей, из них 26 млрд – вывоз. В Петербург поставляют грузовые автомобили и автобусы (в том числе на СПГ), шины, бензин, дизельное топливо, пластики, также продукты питания, холодильники.

Перспективными видятся расширения поставок грузовых автомобилей "Камаз", сотрудничество с АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс", увеличение поставок костюмов химзащиты, лекарств и медицинских изделий петербургским предприятиям, а также продуктов питания и другой продукции, производимой перерабатывающими предприятиями Татарстана.

Ранее мы писали, что в Красногвардейском районе построят Татарский культурно-деловой центр. Он появится на территории, ограниченной Ириновским проспектом, Бокситогорской улицей, Объездным шоссе и береговой линией реки Охты.

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