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В Таиланде в ДТП погиб 22-летний россиянин

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Появились подробности смертельной аварии в Таиланде, в которой погиб молодой парень из России.

Трагедия произошла в курортном Паттайя в Таиланде.

22-летний Россиянин Александр Захаров за рулем мотоцикла ехал на большой скорости по улицам Паттайи. Его пассажиркой была молодая гражданка Таиланда. На пешеходном переходе мотоциклист сбил 20-летнего парня из Южной Кореи. В результате ДТП все трое погибли.

В праздничные дни Piter.TV сообщал еще об одной страшной аварии с мотоциклом, в которой пострадала пара из Екатеринбурга на Пхукете. В той аварии у мотоцикла отказали тормоза.

Видео: YouTube/motoday s

Теги: в таиланде погиб турист из россии , жесть , смертельное дтп
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости России Мировые новости

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