В Сясьстрое мужчина хотел убить свою жену ножницами

В Волховском районе Ленинградской области нетрезвый мужчина хотел расправиться с женой с помощью ножниц. Об этом сообщает пресс-служба УВО по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отдел вневедомственной охраны вызвали соседи, которые услышали угрозы и женские крики с просьбой о помощи. На улице 1-го Мая стражи порядка задержали нетрезвого мужчину, который во время бытовой ссоры угрожал убийством своей жене, при этом он размахивал ножницами.
Злоумышленника обезоружили и задержали на месте происшествия, позже его передали сотрудникам 94 отдела полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ.
Пресс-служба УВО по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее пьяный иждивенец заколол ножницами отца-пенсионера в Ломоносове.
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