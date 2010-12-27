В Сясьстрое мужчина хотел убить свою жену ножницами

Соседи услышали угрозы и женские крики с просьбой о помощи. Они сразу же выхвали полицию.

В Волховском районе Ленинградской области нетрезвый мужчина хотел расправиться с женой с помощью ножниц. Об этом сообщает пресс-служба УВО по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отдел вневедомственной охраны вызвали соседи, которые услышали угрозы и женские крики с просьбой о помощи. На улице 1-го Мая стражи порядка задержали нетрезвого мужчину, который во время бытовой ссоры угрожал убийством своей жене, при этом он размахивал ножницами.

Злоумышленника обезоружили и задержали на месте происшествия, позже его передали сотрудникам 94 отдела полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ. Пресс-служба УВО по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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