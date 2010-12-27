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В Петербурге мужчина хотел зарезать ножницами бывшую жену
Сегодня, 18:17
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ProkVad
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В Петербурге мужчина хотел зарезать ножницами бывшую жену

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Во время застолья в Петербурге мужчина едва не зарезал бывшую жену ножницами

В Петербурге 38-летний мужчина едва не зарезал бывшую супругу ножницами, сообщает «Политэксперт».

Инцидент произошел 28 декабря в 6.15 в одной из квартир на ул. Радищева, 10. Известно, что безработный мужчина устроил застолье совместно со своей супругой. После ссоры с ней, набросился и нанёс удар ножницами в область живота.

В полиции Центрального района сообщается, что 32-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. У нее диагностировали колото-резаную рану в брюшной полости.

Злоумышленник был задержан и на него возбудили уголовное дело.

Фото: pixabay

Теги: ножницы , убийство
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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