В Свердловской области школьница умерла во время урока

Ученица старших классов неожиданно скончалась во время школьных занятий.

Днем 26 сентября во время урока литературы скончалась старшеклассница. Инцидент произошел в одной из школ города Серова Свердловской области. Причины смерти девочки пока что неизвестны. Трагическим происшествием занимается прокуратура.

По словам представителя областной прокуратуры, одиннадцатиклассница почувствовала себя плохо на занятии. В медицинском кабинете ей попробовали оказать первую помощь, а затем, когда это не помогло, реанимировать. Как сообщают очевидцы, машина скорой помощи приехала на вызов в течение нескольких минут.

В настоящее время специалисты проводят проверку качества и своевременности оказания пациентке медицинского обслуживания.