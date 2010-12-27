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В Свердловской области школьница умерла во время урока
Сегодня, 16:48
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lesjasap
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В Свердловской области школьница умерла во время урока

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Ученица старших классов неожиданно скончалась во время школьных занятий.

Днем 26 сентября во время урока литературы скончалась старшеклассница. Инцидент произошел в одной из школ города Серова Свердловской области. Причины смерти девочки пока что неизвестны. Трагическим происшествием занимается прокуратура.
 
По словам представителя областной прокуратуры, одиннадцатиклассница почувствовала себя плохо на занятии. В медицинском кабинете ей попробовали оказать первую помощь, а затем, когда это не помогло, реанимировать. Как сообщают очевидцы, машина скорой помощи приехала на вызов в течение нескольких минут. 
 
В настоящее время специалисты проводят проверку качества и своевременности оказания пациентке медицинского обслуживания.
Теги: свердловская область , смерть на уроке , урал , урок литературы
Категории: Новости России

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