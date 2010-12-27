В Свердловске задержали подростка, пытавшегося отвезти пьяную мать домой

Пьяная женщина попросила несовершеннолетнего сына довезти ее до дома.

Сотрудники ГИБДД задержали машину, которой управлял 14-летний подросток. Гаишников смутила странная манера поведения автомобиля на дороге и они решили проверить все ли нормально. Как оказалось, не зря. На месте рядом с водителем сидела пьяная женщина. Как выяснилось позже, мать подростка. Она сама попросила сына отвезти ее домой, решив, что так будет безопаснее.

Как сообщил полиции мальчик, около трех часов ночи ему позвонила мама и попросила забрать ее домой. По факту нарушений на женщину составили два протокола. Теперь она должна заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством лицу, у которого заведомо нет прав и неисполнение родительских обязанностей. К тому же, машину отправили на штрафстоянку.

Оба нарушителя теперь обязуются посетить заседание комиссии по делам несовершеннолетних.

Правоохранительные органы отмечают, что рациональное зерно в решении дать управление автомобилем сыну было. Так женщина не лишилась водительских прав, которые могла бы потерять, сев за руль в пьяном состоянии.

Фото: Pixabay.com