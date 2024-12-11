В Судаке перевернулась машина, пострадал водитель

В Судаке перевернулся автомобиль, пострадал водитель. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства страны. В ГУ МЧС объяснили, что водитель легковой машины не справился с управлением, после чего допустил опрокидывание транспортного средства на крышу. Мужчина выжил. Его передали медицинским работникам.
Спасатели обеспечили пожарную безопасность на месте аварии, в том числе отключили клеммы аккумулятора, а также перевернули авто на колёса.
пресс-служба ГУ МЧС РФ по Крыму
В Комздраве рассказали о пострадавших в ДТП на трассе "Нарва".
Фото и видео: МЧС Крыма
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