В Steam рассказали о бесплатной раздаче игр про Лару Крофт

В сервисе цифровой дистрибуции Steam появилась информации о том, что 20 марта компания Valve бесплатно отдаст две игры серии Tomb Raider. В их числе перезапуск Lara Croft 2013 года и Lara Croft and the Temple of Osiris.

Раздача игр начнется в 20:00 по московскому времени. Акция закончится 24 марта в 10 утра по московскому времени.

Согласно имеющейся информации, речь идет не о бесплатных выходных, как это было в случае с Football Manager 2020, а о возможности навсегда и бесплатно добавить оба проекта к своей библиотеке Steam.

Ранее обе игры можно было приобрести по 399 рублей каждую. Однако в цифровом магазине Valve не раз устраивались распродажи. Например, в конце февраля Tomb Raider 2013 года стоила 59 рублей.

