Apple представила самое крупное обновление интерфейса iOS c 2013 года

Новые операционные системы компании будут названы в соответствии со следующим годом после их объявления.

Технологическая компания Apple представила самое масштабное обновление интерфейса своей операционной системы iOS c 2013 года. Официальная презентация состоялась в ходе всемирной конференции разработчиков WWDC 2025. Сотрудники компании отметили, что в основу нового дизайна легла так называемая концепция "жидкого стекла" (Liquid Glass). Этот визуальный стиль операционных систем вдохновлён интерфейсом гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. Он включает в себя полупрозрачный интерфейс, способный динамически адаптироваться к окружающей его обстановке.

Дополнительно разработчики из Apple изменили нумерацию операционных систем на всех своих устройствах. Теперь вместо того, чтобы нумеровать операционные системы в зависимости от количества уже существующих версий на гаджетах, все ОС будут названы в соответствии со следующим годом после их объявления. Поэтому операционные системы следующего поколения получат такие названия как iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26. Кроме правок в визуальном стиле и нумерации, компании также объявила об интеграции технологий искусственного интеллекта на основе платформы Apple Intelligence. В числе доступных для пользователя функций называется синхронный перевод во время переписки, видео и аудиозвонков, текстов песен в приложении Apple Music. Специалисты расширили возможности для сервиса Visual Intelligence. Теперь клиенты смогут анализировать изображения на экране, а также задавать вопросы ChatGPT о том, что они видят перед собой. Известно, что ChatGPT также будет интегрирован в приложение Image Playground, использующее ИИ для создания изображений.

Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира.

Фото и видео: YouTube / Apple