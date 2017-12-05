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На Ставрополье рухнул вертолет "Робинсон 44", два человека погибли

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Появились подробности трагедии.

 Сегодня днем, 5 декабря, на Ставрополье потерпел крушение вертолет "Робинсон 44".

Сообщается, что в 12 часов 10 минут с вертолетом была потеряна связь. В 16 часов 20 минут в оперативную дежурную смену МЧС России по Ставропольскому краю поступило сообщение об обнаружении обломков вертолета в степи Андроповского района возле населенного пункта Кианкиз. В результате крушения погибли 2 человека. Вертолет принадлежал авиакомпании "Баркол".

На месте происшествия работают оперативные службы. Для ликвидации последствий происшествия привлекалось 53 человека и 8 единиц техники, в том числе от МЧС 35 человек и 3 единицы спецтехники.

Видео: Piter.TV, фото: Архив МЧС по Ставропольскому краю

Теги: жертвы , крушение вертолекта , новости регионов , ставрополье
Категории: Новости России Происшествия Лента новостей

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