Трое в масках ворвались в квартиру пенсионеров в Сосновом Бору

Злоумышленники требовали у пожилой пары деньги и ценные вещи.

Утром 9 июня неизвестные ворвались в квартиру пенсионеров в Сосновом Бору. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в доме №23 на проспекте Героев. 70-летняя женщина рассказала полиции, что открыла дверь трем незнакомцам в медицинских масках. Они оттолкнули пенсионерку и ворвались в жилище.

Находясь в квартире, злоумышленники набросились на 77-летнего супруга потерпевшей и начали избивать его. Грабители требовали у пожилой пары деньги и ценные вещи, однако их у пенсионеров не было.

Отмечается, что сами преступники в квартире ничего не искали. Они просто наносили удары по лицу и телу потерпевших. После этого грабители ушли из квартиры.

На данный момент полиция разыскивает подозреваемых. Первый мужчина ростом около 175-185 см. Был одет в светлую кепку, куртку на молнии, на руках темные перчатки. На втором подозреваемом была светлая куртка, на спине и груди светоотражающая полоса, ростом около 170-180 см. Третий примерно такого же роста. Был одет в болоньевую куртку с капюшоном цвета хаки, на голове была панама.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержан подозреваемый в краже денег у блокадницы.

Фото: Piter.TV