В Сосновом Бору 10-летний мальчик попал в больницу после падения с гаража

У ребенка диагностировали ушиб головного мозга, серьезную рану лба и переломом лобной кости.

В воскресенье, 5 июля, в полицию Соснового Бора Ленобласти поступила телефонограмма из больницы. Медики рассказали, что в 22:07 в приемный покой доставили 10-летнего мальчика, ученика третьего класса местной гимназии, в тяжелейшем состоянии. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Врачи диагностировали у ребенка ушиб головного мозга, серьезную рану лба и переломом лобной кости. Оказалось, что мальчик получил травмы во время игры в гаражном кооперативе "Волна". Он забрался на крышу гаража и упал с нее. Ребенку помог 25-летний мужчина, который на своей машине "ВАЗ 21083" отвез его в больницу.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что мужчина упал с платформы на станции "Броневая".

Фото: Piter.TV