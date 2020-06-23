В Сочи уволили сотрудника пляжа, который на стенде указал цену за спасение на воде

На стенде было указано, что спасение обойдется в 800 рублей.

В Сочи уволили сотрудника серф-станции на пляже, который разместил на стенде информацию о стоимости услуг по спасению людей на воде. Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя пляжа, табличку уже уничтожили.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где отдыхающий рассказывает о прейскуранте одного из сочинских пляжей. Помимо прочего там было указано, что в 800 рублей обойдется спасение человека на водах.

В настоящий момент сотрудник службы маркетинга серф-станции VODA, ответственный за изготовление рекламной продукции, уволен, а табличка с допущенными в ней ошибками и [неверными] формулировками уничтожена, - говорится в сообщении.

Уточняется, что помощь людям, попавшим в бедствие на воде, оказывается бесплатно.

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Видео: Youtube/Типичный Краснодар