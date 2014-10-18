В Смольном задумались над снятием ограничения на работу общепита ночью

Запрет на работу баров и ресторанов могут снять в скором времени.

В пятницу, 29 января, в Смольном задумались об изменении 121-го постановления, которое также касается ограничения работы общепита ночью. Об этом сообщила "Фонтанка".

Предполагается, что запрет на работу баров и ресторанов с 23 часов вечера до 6 часов утра могут снять в ближайшее время. Источники издания полагают, что запрет могут снять с высокой долей вероятности, но ограничение на работу ночных клубов и дискотек сохранят. Напомним, что работу общепита ограничили в октябре 2020 года.

Ранее мы писали, что Смольный смягчит коронавирусные ограничения с 30 января.

Фото: Piter.TV