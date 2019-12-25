В Смольном сообщили о стабильной ситуации с продуктами

Это же касается и товаров первой необходимости.

В Петербурге нет продовольственного дефицита. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник принял участие в заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Она проходила в формате видеоконференции.

Также стабильной остается ситуации с товарами первой необходимости.

Городские власти утвердили порядок госзакупок медикаментов и товаров, которые предназначены для профилактики, предупреждения и ликвидации последствий распространения коронавируса. Под производство многоразовых и одноразовых медицинских халатов, постельного белья и другой продукции для нужд медицины может быть перепрофилировано 15 предприятий.

Ранее россиянам напомнили о разрешении закупаться не только в магазинах у дома, но и в гипермаркетах.

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