В Смольном прогнозируют потерю Петербургом 20% валового регионального продукта в 2020 году

Такую оценку дал вице-губернатор Евгений Елин.

Пандемия коронавируса вынудит валовый региональный продукт (ВРП) упасть на 20%, невесело прогнозируют в Смольном. Опасения городского правительства высказал 1 апреля вице-губернатор Евгений Елин на заседании в ЗакСе.

По годовому исчислению "провал" может составить около 20%, показатель снизится из-за кризиса, вызванного распространением инфекции, оценивают в Смольном. Один из депутатов, Александр Рассудов, добавил, что в человеческом понимании процессов падение ВРП можно назвать "катастрофическим обвалом".

Книжные магазины Петербурга простаивают без клиентов и помощи властей. Вот как они выглядят сейчас.

Фото: Piter.TV