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В Смольном прогнозируют потерю Петербургом 20% валового регионального продукта в 2020 году
Сегодня, 13:19
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himif

В Смольном прогнозируют потерю Петербургом 20% валового регионального продукта в 2020 году

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Такую оценку дал вице-губернатор Евгений Елин.

Пандемия коронавируса вынудит валовый региональный продукт (ВРП) упасть на 20%, невесело прогнозируют в Смольном. Опасения городского правительства высказал 1 апреля вице-губернатор Евгений Елин на заседании в ЗакСе.

По годовому исчислению "провал" может составить около 20%, показатель снизится из-за кризиса, вызванного распространением инфекции, оценивают в Смольном. Один из депутатов, Александр Рассудов, добавил, что в человеческом понимании процессов падение ВРП можно назвать "катастрофическим обвалом".

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Фото: Piter.TV

Теги: валовой региональный продукт, коронавирус, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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