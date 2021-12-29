В Смольном поздравили Анастасию Мишину и Александра Галлямова с бронзовыми медалями на ОИ-2022

Градоначальник поблагодарил тренера спортсменов Тамару Москвину.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с бронзовыми медалями на Олимпиаде 2022. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава города признался, что пара удивила его высоким мастерством, элегантностью и профессионализмом. Он похвалил молодых людей за то, что они продемонстрировали высокий уровень петербургской школы фигурного катания.

Градоначальник поблагодарил тренера спортсменов Тамару Москвину и пожелал победителям больших достижений.

Ранее на Piter.tv: Малком стал лучшим игроком матча против "Бетиса".

Видео: YouTube / Olympics