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В Смольном поздравили Анастасию Мишину и Александра Галлямова с бронзовыми медалями на ОИ-2022

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Градоначальник поблагодарил тренера спортсменов Тамару Москвину.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с бронзовыми медалями на Олимпиаде 2022. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

Глава города признался, что пара удивила его высоким мастерством, элегантностью и профессионализмом. Он похвалил молодых людей за то, что они продемонстрировали  высокий уровень петербургской школы фигурного катания.

Градоначальник поблагодарил тренера спортсменов Тамару Москвину и пожелал победителям больших достижений.

Ранее на Piter.tv: Малком стал лучшим игроком матча против "Бетиса".

Видео: YouTube / Olympics

Теги: беглов, петербургские спортсмены, победители олимпиады, спортсмены, фигурное катание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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