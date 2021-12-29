Болельщики похвалили игрока в соцсетях.

Нападающий клуба "Зенит" Малком стал лучшим игроком матча против "Бетиса". Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых сегодня, 19 февраля.

В группе команды в соцсети "ВКонтакте" пользователи похвалили бразильского спортсмена. Они пожелали ему удачи.

Заслужил. Ждем такой же игры от него и в следующих матчах. Карен Шахназарян

Отметим, что 24 февраля пройдет ответный стыковой матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Бетиса". Матч начнется в 23:00 мск.

Фото: Telegtam / Футбольный клуб "Зенит"