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Малком стал лучшим игроком матча против "Бетиса"
Сегодня, 16:23
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Малком стал лучшим игроком матча против "Бетиса"

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Болельщики похвалили игрока в соцсетях.

Нападающий клуба "Зенит" Малком стал лучшим игроком матча против "Бетиса". Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых сегодня, 19 февраля. 

В группе команды в соцсети "ВКонтакте" пользователи похвалили бразильского спортсмена. Они пожелали ему удачи.

Заслужил. Ждем такой же игры от него и в следующих матчах.

Карен Шахназарян

Отметим, что 24 февраля пройдет ответный стыковой матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Бетиса". Матч начнется в 23:00 мск.

Фото: Telegtam / Футбольный клуб "Зенит"

Теги: бетис, зенит, малком, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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